​В Тюмени отправили в отставку подполковника полиции, устроившего драку в кабаке

В областной столице подведена черта под скандалом, случившемся в конце марта. Тогда подполковник внутренней службы, начальник штаба регионального управления УМВД Ислам Имамов, отдыхая в городском кафе, внезапно подрался с какими-то молодыми людьми. Сейчас стало известно, что полицейский был отправлен в отставку, пишет «РБК Тюмень».