​В Тюмени разбивают 15 скверов и ремонтируют 40 дворов

Городская и региональная власть в Тюменской области провели «сверку часов», на которой обсудили строительную и ремонтную кампанию объектов, преобразующихся как за счет городского бюджета, так и по региональным и федеральным программам. Губернатор Владимир Якушев обратил внимание, что строительный сезон открыт, и на многих территориях уже готовятся площадки или уже кипит благоустроительная работа.

Так, только в этом году в Тюмени будут разбиты или приведены в порядок 15 парков и скверов (в 2017 году таковых было девять). В частности, речь идет о большом городском проекте – лесопарке «Затюменском», начнутся работы на новом парке «Заречный», а также готовятся проекты нескольких новых скверов, которые появятся в областной столице в 2019 году. Интересно, что эти проекты учитывают мнение горожан – тюменцы через онлайн-голосования определяют, что хотят видеть в этих новых территориях.

Кроме того, в 2018 году в Тюмени благоустроят 40 дворов. А еще городские и региональные власти включили в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» и за счет денег «центра» приведут в порядок несколько старых и требующих ремонта улиц.

– Все программы, которые работают в областной столице, по всем направлениям важные. Они долгосрочные, – цитирует Владимира Якушева пресс-служба, – и рассчитаны на несколько лет вперед. Тюменцы разделяют такой подход, уверены в преемственности этих программ, видят их перспективу, знают сроки проведения ремонтов. Самое главное – это качество работ. Такие подходы действуют во всех муниципальных образованиях области, мы создаем максимально комфортную среду для жизни во всех без исключения городах и сёлах области.