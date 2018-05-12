​Только два банка из тюменской «матрешки» попали в топ-200 банков России. И оба просели

В рейтинге рентабельности банков от «РИА Рейтинг» оказались только два субъекта из Тюменской области, и оба так или иначе потеряли позиции, пишет «РБК Тюмень». На 75 месте (год назад был на 74-м) рейтинга оказался «Запсибкомбанк», который за год (с апреля по апрель) заработал чистую прибыль в 2,1 млрд рублей с уровнем рентабельности в 1,7 процента. Активы банка – 125,6 млрд рублей.

А вот более родной для Югры и многих жителей Сургута «Сургутнефтегазбанк» в рейтинге потерял существеннее – со 105 места он упал на 120. Он так же, как и ЗСКБ, показал чистую прибыль в 2,1 млрд рублей, но при этом его активы больше (почти 243 млрд рублей), а рентабельность, напротив, меньше – 1 процент.