​Госдума предлагает сажать тех, кто помогает вводить и исполнять санкции против России. И тут возможен юридический коллапс

Госдума введет уголовную ответственность за содействие «в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом государств или международной организацией», а также за действия, которые могут стать причиной введения новых санкций (например, передачу неких сведений заинтересованных в санкциям . За такие бесчинства попавшиеся нарушители получат штрафы в сотни тысяч рублей, а также могут присесть на срок до четырех лет.

Любопытно, что случится после принятия этого закона – ведь не исключено, что новый пакет «антисанкций» против США, который так же примет Госдума в ближайшее время, приведет к новому витку санкций от Америки. Получается, что в таком случае Госдума нарушит Уголовный кодекс и должна будет понести ответственность. Случится ли подобное – увидим в ближайшее время.