​Алексей Кудрин может стать начальником бывшего губернатора Югры

Известный экономист, председатель Центра стратегических разработок, к которому вроде как прислушиваются в Кремле, Алексей Кудрин обдумывает предложение возглавить Счетную палату РФ. Об этом пишет «РБК». Правда, Кудрину еще предстоит пройти утверждение в Госдуме, и там могут быть какие-то шероховатости, но в принципе его согласие будет означать, что он скорее всего возглавит главный орган аудита в стране.

И это же значит, что он вновь встретится на профессиональном поле со старым знакомым – бывшим губернатором Югры Александром Филипенко, который после ухода с поста главы региона стал аудитором Счетной палаты РФ. Там он занимается проверками в социальной сфере и спорте. А Алексей Кудрин, напомним, покинул должность министра финансов России в 2011 году – после конфликта с Дмитрием Медведевым.