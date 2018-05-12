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​Им всё мало. Государственные каналы получат еще 800 млн рублей

Бедные государственные СМИ станут чуть менее бедными – в бюджете на 2018 год им добавили 800 млн рублей, рассказывают «Ведомости». Теперь ВГТРК, чьи вливания из государственной казны и без того составляли почти 22 млрд рублей (чуть больше, чем бюджет Сургута), получит еще около 300 млн рублей сверху. RussiaToday, госпомощь для которого составляет всего 17,5 млрд рублей (чуть меньше чем бюджет Сургута, но больше, чем бюджет Нижневартовска), также сможет освоить еще 300 млн рублей налогоплательщиков. В этом плане верхом аскетизма смотрится агентство ТАСС – ему государство дает уж совсем немного – 1,75 млрд рублей, но зато сейчас добавили 200 млн рублей.

Хороших вам новостей!


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Сегодня в 14:16, просмотров: 125, комментариев: 2


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 14:27
Чтобы лучше и профессионально -" оболванивали" население.
Gopnik
не нравится
Сегодня в 14:35
Ведь должны информировать население про украинских и сирийских мальчиков, про кривизну земли, что птица сбила Су - 30.

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