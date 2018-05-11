Минфин хочет сократить расходы на пенсии в России

Минфин России предложил сократить пенсионное обеспечение в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей, следует из проекта закона, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Lenta.ru.

Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование могут быть урезаны на 61,3 миллиарда рублей, а выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению — на 4,1 миллиарда рублей.

В сфере соцобеспечения Минфин предлагает снизить расходы на 5,9 миллиарда рублей в нынешнем году. На меры господдержки инвалидам в нынешнем году могут выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в 2017 году.

Министерство предложило увеличить объем финансирования пенсий военнослужащим и членам их семей в 2018 году на 13,95 миллиарда рублей.