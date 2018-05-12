​В Югре на образование докинули 9 млрд рублей. Кому достанутся деньги?

В бюджет госпрограммы по развитию образования в Югре правительство округа дополнительно внесло 9 млрд рублей. Как сообщила губернатор Наталья Комарова, рост финансирования этой сферы связан с государственной задачей – вхождении России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.

Кому достанутся эти большие деньги? Во-первых, они пойдут на повышение МРОТ для учителей. Во-вторых, на эти средства в регионе будет строить новые и важные объекты общего образования. В-третьих, Югра финансово поддержит общественные организации, которые работают в этой сфере.