​В Югре уже в этом году планируют повысить собираемость взносов за капремонт до 100 процентов. Осталось чуть-чуть

В Югре собирается 97,2 процента взносов на капремонт – на пять процентов больше, чем в среднем по России. Но и этого недостаточно, считает директор регионального департамента ЖКХ и энергетики Егор Ковальчук. По его словам, которые цитирует департамент общественных и внешних связей, даже столь высокая собираемость постепенно копит и повышает задолженность, появившуюся еще в 2014-2016 годах, и теперь одна из больших задач окружной власти и фонда капремонта – эту дебиторку из неплательщиков извлечь. А вообще цель 2018 года – довести уровень оплаты за капремонт до 100 процентов.

Для этого фонд переходит на прямую работу с собственниками жилья, а также активизирует претензионную работу в отношении тех, кто плохо платит. «Переход Югорского фонда капремонта на самостоятельное начисление платежей позволит выполнять его более качественно, так как будут отсутствовать посредники, и позволит эффективнее вести претензионную и судебную работу», – утверждает Ковальчук.