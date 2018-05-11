​Будет ли работать фонтан возле филармонии?

Главный сургутский фонтан на своем веку пережил четыре состояния. Был он и классическим водометом, и клумбой с цветами, и постаментом для новогодней инсталляции, и просто дощатым подиумом. Чем станет артобъект этим летом, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС замначальника управления по природопользованию и экологии администрации города Наиль Шарипов.

— Со дня на день представители Горводоканала будут снимать настил, чтобы оценить состояние фонтана и протестировать его готовность к запуску. Функционировать фонтан грядущим летом будет, но его необходимо ремонтировать. В прошлом году в его работе бывали перебои, система неоднократно выходила из строя. Конструкция нуждается в модернизации, — отметил чиновник.

Речь идет о замене целого ряда фрагментов фонтана — от насоса до форсунок. Цена вопроса тоже внушительная, почти два миллиона рублей. Руководство управления уже вышло с этим предложением на майскую бюджетную комиссию, решение будет принято позднее.

Добавим, Наиль Шарипов заговорил и о второй попытке размещения на реке Сайме нового свето-музыкального фонтана. Напомним, более 10 лет назад плавучее гидротехническое сооружение с цветовой подсветкой и музыкальным сопровождением уже размещали в районе ядра города. Только на обслуживание этого уникального объекта за девять миллионов рублей ушло порядка 15 млн. руб. Однако город был вынужден отказаться от его эксплуатации раньше срока: струи воды сдувало ветром, он тонул, выходил из строя, а затем и вовсе проржавел.

Все недоработки первой версии плавающего фонтана будут учитываться при формировании нового проекта, заверил Шарипов.

Напомним, в прошлом году после перерыва в несколько лет фонтан заработал к 12 июня. В День города сургутяне узнали об этом со страницы руководителя горадминистрации Вадима Шувалова.