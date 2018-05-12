​В Тюмени активно строится крупнейший частный медицинский центр для детей и их мам. До открытия меньше года

В большом лечебно-диагностическом комплексе «Медицинский город», который растет и усиливается в Тюмени, скоро будет отличное пополнение – более 300 строителей сейчас активно работают на многопрофильном клиническом госпитале «Мать и дитя», который будет готов весной 2019 года. Это подтвердил генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер, который вместе с губернатором Тюменской области Владимир Якушевым инспектировал эту большую стройку.

Как пишет «Тюменская линия», объект возводится всего год, а там уже стоит полноценной здание с цоколем и шестью этажами, более чем на половину готовыми коммуникациями и начавшимися работами по внутренним перегородкам. Дальше – внутренняя отделка, благоустройство, и менее чем через год центр «Мать и дитя» площадью в 16,7 тысяч квадратных метров в Тюмени примет первых пациентов.

Марк Курцер показал главе региона, как будет функционировать объект: там предусмотрены, например, резервуары с запасом воды и резервные дизель-генераторы на случай отключения воды и электричества, на первом и втором этаже расположены приемные отделения, диагностический центр, женская консультация, операционные, отделения реанимации и ЭКО.

Вообще «Мать и дитя» – это одна из крупнейших частных медицинских компаний, которая специализируется на акушерском и педиатрическом направлении работы, а также на оказание помощи в репродуктивном здоровье пациентов. К слову, компания начала свою работу в 2006 году – тогда она открыла первый частный роддом в Москве. С тех пор «Мать и дитя» открыли пять госпиталей и 31 клинику в 19 регионах России. Скоро он присоединиться к сонму больших медицинских учреждений Тюменской области и станет очередной точкой роста для набирающего популярность медицинского туризма в регион.