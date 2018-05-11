Россияне все меньше доверяют телевидению

Уровень доверия россиян к информации, которую транслируют по телевидению, продолжает снижаться, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), сообщает «Коммерсант». В апреле 2018 года 43% респондентов заявили, что доверяют телевидению больше, чем остальным источникам информации. Весной 2015 года о большем доверии ТВ заявили 63% респондентов, в январе следующего года — 58%, в феврале и мае 2017 года — 50%, в июне 2017 года — 47%.

Вопрос задавался в форме: «Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно? Назовите не более трех таких источников».

27% участников опроса в 2018 году заявили, что источников информации, которым они доверяют больше, нет. Новостным сайтам в интернете больше доверяют 20% россиян — на 5% больше, чем в 2015 году. Доверяют печатной прессе 8% россиян — столько же верят форумам, блогам и соцсетям. 7% больше больше доверяют разговорам с друзьями и родственниками. Худший результат у радио — 6%.