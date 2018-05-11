«Лживые показания» Родченкова опровергает Следственный комитет

Следственный комитет России сообщил о передаче Всемирному антидопинговому агентству (WADA) документов, опровергающих показания экс-главы «Антидопингового центра» Григория Родченкова, сообщает РБК. В заявлении ведомства говорится, что «объективных доказательствах, опровергающих лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время».

СК отправил WADAкопии протоколов препровождения допинг-проб спортсменов, а также документы по регистрации и аликвотированию биоматериалов в Сочинской лаборатории в 2014 году.

«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование», — подчеркивается в сообщении СКР.