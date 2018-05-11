​До ЧМ по футболу еще месяц, а российские гостиницы уже задрали цены

Роспотребнадзор проверил свыше 17 тысяч гостиниц в регионах, которые готовятся к размещению гостей и участников Чемпионата мира по футболу. Цель проверки — соответствие прейскуранта на проживание установленным нормативам. Как сообщает ведомство, выявлено 649 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 27 случаев) и 161 случай отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В общей сложности 11752 дела об административных правонарушениях. Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 8,2 миллионов рублей.

Добавим, с 19 февраля работает Всероссийская горячая линия для потребителей, которая продолжит работу до завершения мероприятий Чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Справка: В целях недопущения фактов несоблюдения требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из категории, в городах федерального значения, а также в муниципальных образованиях, в которых будут проводиться соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и размещаться участники чемпионата, зрители, управлениями Роспотребнадзора по Москве и Санкт-Петербургу, Республикам Татарстан и Мордовия, Краснодарскому краю, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областям организована особая работа.