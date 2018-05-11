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​Еще не ледоход: на Оби в районе Сургута ледостав и полынья

Как сообщили СИА-ПРЕСС в Сургутском Гидрометеобюро, за минувшие сутки вода в Оби поднялась на 24 см, по данным на 11 мая – 427 мм. Однако лед еще не тронулся: по прогнозам синоптиков вскрытие льда произойдет в выходные. Сейчас сургутяне пока еще могут наблюдать ледостав. Весь этот период ледяной покров очень плотный. Ледостав начинается на реках еще осенью.

Впрочем, полынья в районе речпорта наблюдается уже несколько дней: вода потемнела и постепенно заполняет лед сверху. Зачастую позднее вскрытие северных рек оборачивается заторами, образуемыми большим количеством скопившихся ледяных фрагментов.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 158, комментариев: 0


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