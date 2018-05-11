​Тюменский лыжник, ставший звездой Олимпиады, претендует на звание лучшего спортсмена сезона. Вам нужно за него проголосовать

Тюменский лыжник Александр Большунов, который в отсутствие дисквалифицированных на Олимпиаде грандов сборной России буквально ворвался на спортивные вершины, претендует на звание «Лучший спортсмен сезона 2017-2018» по версии ежегодной премии «Лидеры спортивной индустрии 2018».

Его конкурентами во всеобщем голосовании стали фристайл-акробат Илья Буров, ски-кроссер Сергей Ридзик и скелетонист Никита Трегубов. Правда, все они получили лишь по одной медали на Олимпиаде в Пхенчане, а Большунов собрал четыре награды (три серебра и одну бронзу), став самым титулованным спортсменом отечественной сборной. Кстати, в истории России это первый лыжник, который смог завоевать четыре медали в одной Олимпиаде, а по общему количеству наград он теперь уступает лишь советскому мастодонту Николаю Зимятову.

Поддержать земляка своим голосом можно на сайте «Лидеров спортивной индустрии». Голосование продлится до 20 мая.

Напомним, что Александр Большунов вместе с коллегой по тюменскому лыжному клубу Денисом Спицовым (он взял в Пхенчане два серебра и одну бронзу) получили от губернатора Тюменской области Владимира Якушева премии по пять миллионов рублей, а также сертификаты на квартиры.