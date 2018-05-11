Певицу Юлию Самойлову не пустили в финал Евровидения-2018

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на Евровидении-2018 в Лиссабоне, не прошла отборочный тур. Многие соотечественники раскритиковали номер артистки. Напомним, Юлия Самойлова выступала 10 мая во время второго полуфинала конкурса с композицией «I Won't Break». Аутсайдерами также оказались артисты из Румынии, Сан-Марино, Грузии, Польши, Мальты, Латвии и Черногории.

Между тем в финал Евровидения-2018 прошли музыканты из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Отметим, что букмекеры изначально предполагали, что Самойлова не окажется выше 24 строчки.