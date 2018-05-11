Сбылись опасения главного тренера российских хоккеистов. 4:3 в пользу Чехии

Это была четвертая игра российской команды на чемпионате. С начала мая наши хоккеисты без единого гола в свои ворота победили команды Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0).

Главный тренер российской сборной Илья Воробьев после игры с белорусами озвучил прессе сомнения в том, что его команда сможет продолжить цикл побед.

- Нам не хватило немного свежести. К тому же от победы к победе сложнее настраивать ребят, - прокомментировал результат игры наставник.

Следующий матч Россия сыграет 12 мая со Швейцарией, которая находится на третьей строчке турнира. 14 мая пройдет игра со Словакией (пока - 4 место).

Со своим самым главным соперником – лидером чемпионата командой Швеции Россия сыграет 15 мая, в финальный день чемпионата.

Фото: Reuters