Utair купит рекордное количество Боингов

Авиакомпания Utairзаказала у корпорации Boeing 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX, сообщают «Ведомости». Это крупнейший разовый заказ российского авиаперевозчика на такие самолеты. Наблюдательный совет Utair одобрил лизинговые контракты на 2019–2020 года, дальнейшие поставки будут зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил изданию гендиректор компании Андрей Мартиросов: «Обновление флота по нашей финансовой модели планируется завершить в 2025 году».

Цена на такие самолеты составляет 117,1 миллиона долларов, при крупном заказе реальная стоимость Boeing 737 MAX уменьшается на 50 процентов. Таким образом, Utair отдаст за все самолеты примерно 1,76 миллиарда долларов.

Обновление своего флота компания начала еще в 2013 году, однако, из-за кризиса авиаперевозок в 2015-2016 годах это процесс был приостановлен, а парк самолет сокращен почти вдвое для реструктуризации банковского долга на 43 миллиарда рублей.