До окончания регистрации на форум «Город и Я» осталось 5 дней

С 24 по 27 мая в поселке Барсово пройдет городской молодежный форум «Город и Я». На базе «Сибирского легиона» молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет предлагают посетить образовательные и дискуссионные площадки, тренинги, мастер-классы, лекции экспертов, спортивные игры и культурные мероприятия по трем направлениям: «АРТ-площадка», «Интернет пространство», «Сообщество НКО».

Для участия необходимо зарегистрироваться не позже 15 мая в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу: ais.fadm.gov.ru. Подробности можно узнать по телефону 52-57-00.