​В июне в Ханты-Мансийске пройдет Международный IT-Форум

5 и 6 июня в Ханты-Мансийске пройдет десятый Международный IT-Форум, где примут участие представители стран БРИКС и ШОС. Юбилейный форум посвящен тенденциям и перспективам развития цифровой экономики.

«Мы стараемся организовать форум так, чтобы обсуждались ключевые вопросы развития IT-сферы, – отметил директор департамента информационных технологий Павел Ципорин. – Большое внимание уделяется теме информационной безопасности».

В первый день состоится обсуждение инновационных цифровых технологий и их роли в глобальной трансформации экономики стран-участников. Кроме того заявлена тема международного опыта цифровизации экономики.

В рамках мероприятия пройдет конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия». Участники поднимут вопрос изменения информационной среды и обсудят развитие многоязычия в киберпространстве.

Нововведением форума – панельная сессия «Киберспорт, индустрия компьютерных игр», в рамках которой участники поговорят об уникальных образовательных программам и электронных игр.

Кроме того, будет работать выставка «Информационные технологии для всех», также участники оценят демонстрацию нейронной сети – виртуального собеседника при получении электронных госуслуг, а китайская IT-компания «Huawei» представит «умный автомобиль», работающий на основе облачного решения «Connect Car».

Подробную информацию можно узнать на сайте форума по ссылке.