​Сбербанк приглашает предпринимателей стать участниками партнерской программы

Сбербанк и АО «Деловая среда» (100% дочерняя компания ПАО Сбербанк) продолжают развивать партнерскую программу для представителей малого бизнеса. Более 150 компаний на территории деятельности Западно-Сибирского банка Сбербанка уже подключились к участию в проекте.

Суть программы заключается в том, что сотрудники компаний – партнеров предлагают своим клиентам финансовые продукты банка, такие как: резервирование и открытие счета, оформление пакета услуг «Легкий старт» с бесплатным обслуживанием, услугу «Выездной клиентский менеджер», рассчетно-кассовое обслуживание, при этом за каждую сделку предприниматель получает вознаграждение.

«При помощи тех инструментов, что мы предоставляем, наши партнеры могут проконсультировать клиентов о банковских продуктах и оперативно направить заявку на оформление услуги в банк. Реализация партнерской программы позволяет значительно расширить охват предпринимателей, которые интересуются финансовыми предложениями банка, получать обратную связь от клиентов и оперативно реагировать на их потребности и запросы», – комментирует директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Рябых.

Получить более подробную информацию о проекте или подать заявку на участие в партнерской программе можно по телефону: 8 (982) 503-03-35.