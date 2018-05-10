​В Тюменской области в «Бессмертном полку» прошли 140 тысяч человек. Завершилось все салютом // ФОТО

Около 80 тысяч жителей областной столицы вышли накануне на акцию «Бессмертный полк», а всего в регионе таковых было 140 тысяч человек. Как пишет «Тюменская линия», шествие в Тюмени возглавил губернатор Владимир Якушев, пронесший по центральной площади портреты своего деда Даниила Афтамоновича Якушева и деда своей жены Петра Алексеевича Тузанкина.

Глава региона поздравил тюменцев и ветеранов Войны: «Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей воины и труженики тыла приближали день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий свет их подвигов. И все это ради Победы. Ради мирного будущего страны. Ради свободной и счастливой жизни детей и внуков. Ради нас с вами».

Фото t-l.ru

Участники «Бессмертного полка» прошли к Исторической площади Тюмени, где на площади Памяти возложили цветы к Вечному огню. Вечером на одной из главных достопримечательностей областной столицы – набережной Туры – прогремел салют из 465 залпов.