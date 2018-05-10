«Сухие» минуты российских хоккеистов сегодня может «размочить» сборная Чехии

С начала Чемпионата мира по хоккею наша команда разгромила сборные Австрии и Франции со счетом 7:0, а команду Белоруссии со счетом 6:0, сохранив в неприкосновенности свои ворота на протяжении трех часов – 180 минут. По данным портала russian.rt.com, предыдущий рекорд среди отечественных команд был установлен в 1983 году. Сборная СССР в тот раз не пропускала голов на протяжении 139 минут и 47 секунд.

Сегодня ситуация может измениться – в 21.15 по мск сборная России играет со сборной Чехии, которая наравне со Швейцарией является серьезным соперником для нашей команды.

Тренер сборной России Илья Воробьёв после последней игры с белорусами отметил, что наша команда уже начала уставать.

- Нам не хватило немного свежести. К тому же от победы к победе сложнее настраивать ребят, - цитирует слова руководителя сборной издание «Чемпионат».

Капитан российской сборной Павел Дацюк на сегодняшнюю игру настроен оптимистично.

«Сборная Чехии станет первым хорошим тестом для нас. У нашего звена пока всё получается, но будет интересно посмотреть, как будем выглядеть в матче с более сильным соперником», - заявил капитан команды на брифинге 8 мая.