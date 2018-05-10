​Букмекеры: Юлия Самойлова займет 24-е место на Евровидении-2018

Сегодня в Лиссабоне состоится второй полуфинал Евровидения-2018, во время которого выступят участники из 18 стран. В их числе — представительница России Юлия Самойлова.
В фаворитах у букмекеров — певец Александр
Рыбак из Норвегии, победивший в Евровидении-2009, а также Элени Фурейра (Кипр) и Нетта Барзилай (Израиль).
Россиянке тем временем пророчат лишь 24-е место.
Напомним, что по итогам первого отборочного дня, прошедшего 8 мая, в финал Евровидения-2018 вышли: Кипр, Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.
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