​Букмекеры: Юлия Самойлова займет 24-е место на Евровидении-2018

Сегодня в Лиссабоне состоится второй полуфинал Евровидения-2018, во время которого выступят участники из 18 стран. В их числе — представительница России Юлия Самойлова.

В фаворитах у букмекеров — певец Александр Рыбак из Норвегии, победивший в Евровидении-2009, а также Элени Фурейра (Кипр) и Нетта Барзилай (Израиль).

Россиянке тем временем пророчат лишь 24-е место.

Напомним, что по итогам первого отборочного дня, прошедшего 8 мая, в финал Евровидения-2018 вышли: Кипр, Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.