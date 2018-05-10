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​Медведев: закон о повышении пенсионного возраста будет готов в ближайшее время

Большой государственный разговор о повышении пенсионного возраста в России начнется уже в ближайшее время. Об этом старый-новый премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в разговоре с депутатами Госдумы. По словам чиновника, параметры нынешней пенсионной системы принимались «по сути, в 1930-е годы», то есть во времена, когда «продолжительность жизни была в районе 40 лет». С тех пор многое изменилось, поэтому, приходит к очевидному выводу премьер-министр, пора бы и обновить пенсионное законодательство.

На самом деле, конечно же, речь идет о тотальной разбалансировке системы ввиду экономических и демографических факторов: людей старшего возраста в России достаточно много, молодежи и вообще работающего населения становится все меньше, поэтому повышение пенсионного возраста выглядит неизбежно. Как пишет РБК, конкретных параметров Медведев пока не озвучил, но ранее в России обсуждались варианты повышения возраста выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году (это предложение Кудрина), либо до 63 лет у мужчин и 60 у женщин (по предложению РАНХиГС).

Что придумает новое правительство – мы узнаем совсем скоро. Медведев пообещал внести законопроект по обновлению пенсионной системы «в самой короткой перспективе».


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Сегодня в 10:45, просмотров: 196, комментариев: 1


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 12:37
Для всех вчерашних милитаристов которые "могут повторить" , "ласковый мишка " приготовил сюрприз.

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