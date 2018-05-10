​Игрушки перемыть, батуты обработать: в Нижневартовске усиливают меры профилактики энтеровируса в детских зонах ТРЦ

В администрации Нижневартовска по инициативе местного отделения Роспотребнадзора предприниматели и чиновники говорили о неотложных мерах по организации дезинфекционного режима для профилактики энтеровирусной инфекции в детских комнатах торговых центров. Специалисты Роспотребнадзора напомнили присутствующим, как проводить профилактику энтеровирусной инфекции, начиная от правильной обработки детских батутов, ковров и игрушек и, заканчивая рекомендациями наиболее эффективных дезинфицирующих средств. Также участники круглого стола обсудили факты нарушений прошлого года, когда заболеваемость кишечными инфекциями в Нижневартовске была на пике.

Напомним, в июле 2017 года по результатам исследования материала от заболевших в Нижневартовске детей был идентифицирован энтеровирус, штаммы которого имеют евразийское распространение. Основное его распространение происходит воздушно-капельным путем. Причем, именно дети входят в группу риска.