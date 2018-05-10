Россияне останутся без шашлыков во время Чемпионата мира по футболу

Во время Чемпионата мира по футболу в российских регионах будет действовать особый противопожарный режим введут в российских регионах во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает Lenta.ru.

Меры вводят запрет на разведение костров и сжигание травы, а в большинстве субъектов, где будут проходить игры мундиаля, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений.

Во время чемпионата штрафы за несоблюдение правил повысят. Для граждан в этом случае они составят от 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30-40 тысяч, для юридических — от 200 до 400-500 тысяч.