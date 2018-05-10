25 тысяч сургутян 9 мая прошли в «Бессмертном полку» // ФОТО

Почти 25 тысяч сургутян в День Победы, 9 мая, прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны. По сравнению с 2017 годом число участников акции весомо увеличилось, около пяти тысяч жителей города присоединились к шествию в этом году. Жители города двигались по прежнему маршруту: от здания «Газпром трансгаз» до Мемориала Славы.





В колонне «Бессмертного полка» традиционно вместе с сургутянами прошли глава Вадим Шувалов и депутаты думы города.





Фото: vk.com

Губернатор Югры Наталья Комарова, в свою очередь, приняла участие в акции в Нижневартовске.

Фото: admhmao.ru

Общее число участников «Бессмертного полка» в Югре составляет около 166 тысяч человек. Жители округа единым фронтом двигались по главным улицам своих муниципалитетов.