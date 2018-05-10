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В Югре вновь всплыла тема «сухого закона»

«Работающая молодежь Сибири» возобновила сбор подписей в поддержку «сухого закона». Активисты настаивают на полном запрете продажи спиртного в жилых зонах населенных пунктов региона.

Продавать алкоголь они предлагают в специализированных торговых точках, расположенных за границами городов и поселков.

Эту инициативу в округе уже обсуждали, и очень активно. Предложение общественников по поручению губернатора рассмотрел департамент экономического развития Югры.

Бизнес-сообщество и Общественная палата еще и обсудили – в 30 муниципалитетах. И не поддержали.

- Предложения, которые предлагается рассмотреть, достаточно спорные, – комментировал ситуацию президент Торгово-промышленной палаты Югры Игорь Чертов. - Они не только могут привести к расцветанию теневого рынка алкоголя, но и существенно осложнят жизнь цивилизованному бизнесу. Предприниматели понесут большие затраты, если точки продаж переместят за пределы городов и сел, – это и строительство новых торговых объектов, и подведение инженерных сетей. Если проект будет принят, то многие предприятия малого бизнеса могут закончить свое существование. А это влечет за собой потерю налогов для бюджета и рабочих мест для людей.

- Никто, кроме самих инициаторов, не выступил в поддержку ограничений. Главным вопросом стало финансирование, необходимое для реализации инициативы. Сошлись на том, что лучше деньги вложить в строительство детских и спортивных площадок, ледовых дворцов и парков аттракционов, - рассказывала в сентябре прошлого года изданию «КоммерсантЪ» председатель комиссии по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Общественной палаты ХМАО Жанна Самойлова.

В итоге подробно рассматривать инициативу общественной организации и, тем более, принимать решение, правительство Югры в тот раз не стало. Активисты решили пойти другим путем – через окружную думу. По данным агентства УРА.ру, они предлагают внести изменения в окружной закон № 46-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре». Но для того, чтобы югорские депутаты хотя бы включили этот вопрос в повестку профильных комитетов, инициатива должна собрать 20 тысяч подписей. В настоящее время собрано две тысячи, сообщают организаторы.

источник фото - http://mosmonitor.ru


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Сегодня в 10:01, просмотров: 364, комментариев: 5


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 10:26
Самопиар чистой воды.
альберт леонов
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Сегодня в 10:51
Почему бы и нет?! Сбор подписей покажет.
В выносе торговых точек алкоголем есть свое рациональное зерно.
Меньше нарушений будет и легче их выявлять и наказывать виновных.
Потом смотрите: после запрета торговли алкоголем после 20.00 пить меньше не стали, количество потребляемого не сократилось,зато четко видно сокращение преступлений совершенных в состоянии опьянения. Как сами пьяные меньше стали совершать и против них тоже меньше совершают.
Если вывести точки за пределы города , увидем еще большее сокращение и наведем порядок с торговлей алкоголем
Моби
не нравится
Сегодня в 11:10
А этим "активистам" трудно не пить БЕЗ запретов?
Капитан Немо
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Сегодня в 12:13
"Усыплять" каждого третьего такого активиста...... Нет, чтобы, как в большинстве Регионов России ввести продажу алкоголя до 23.00., так они ещё наши пончики по ночам тайно жрать хотят........
Сергей Б
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Сегодня в 13:08
Вот Моби прав. Если у этих активистов-сталинистов проблемы с алкоголем и головой, вывести их за пределы населенных пунктов в специально отведенные места, резервации. Так проще будет.

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