В Югре вновь всплыла тема «сухого закона»

Продавать алкоголь они предлагают в специализированных торговых точках, расположенных за границами городов и поселков.

Эту инициативу в округе уже обсуждали, и очень активно. Предложение общественников по поручению губернатора рассмотрел департамент экономического развития Югры.

Бизнес-сообщество и Общественная палата еще и обсудили – в 30 муниципалитетах. И не поддержали.

- Предложения, которые предлагается рассмотреть, достаточно спорные, – комментировал ситуацию президент Торгово-промышленной палаты Югры Игорь Чертов. - Они не только могут привести к расцветанию теневого рынка алкоголя, но и существенно осложнят жизнь цивилизованному бизнесу. Предприниматели понесут большие затраты, если точки продаж переместят за пределы городов и сел, – это и строительство новых торговых объектов, и подведение инженерных сетей. Если проект будет принят, то многие предприятия малого бизнеса могут закончить свое существование. А это влечет за собой потерю налогов для бюджета и рабочих мест для людей.

- Никто, кроме самих инициаторов, не выступил в поддержку ограничений. Главным вопросом стало финансирование, необходимое для реализации инициативы. Сошлись на том, что лучше деньги вложить в строительство детских и спортивных площадок, ледовых дворцов и парков аттракционов, - рассказывала в сентябре прошлого года изданию «КоммерсантЪ» председатель комиссии по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Общественной палаты ХМАО Жанна Самойлова.

В итоге подробно рассматривать инициативу общественной организации и, тем более, принимать решение, правительство Югры в тот раз не стало. Активисты решили пойти другим путем – через окружную думу. По данным агентства УРА.ру, они предлагают внести изменения в окружной закон № 46-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре». Но для того, чтобы югорские депутаты хотя бы включили этот вопрос в повестку профильных комитетов, инициатива должна собрать 20 тысяч подписей. В настоящее время собрано две тысячи, сообщают организаторы.

источник фото - http://mosmonitor.ru