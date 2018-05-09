США ввели санкции против российских оборонных предприятий и институтов

США ввели санкции против ряда российских, иранских, северокорейских и китайских оборонных структур, сообщает Lenta.ru. Ограничения также коснулись некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ. Госдеп США разместил уведомление в Федеральном реестре в среду, 9 мая.

Отмечается, что указанные структуры обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

В частности, в документе указаны учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно- исследовательский институт Министерства обороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ».

Санкции в очередной раз ввели в отношении Главного управления Генерального штаба России, отмечает ТАСС. В американском правительстве уверены, что эти структуры в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.