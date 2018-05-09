Россия будет придерживаться ядерной сделки с Ираном

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает «Медуза».

Ранее МИД РФ осудил выход США из иранском ядерной сделки. Российские дипломаты не увидели оснований для ее разрыва, поскольку Иран выполняет взятые на себя обязательства, что подтверждает Международное агентство по атомной энергии.

О выходе США из иранской ядерной сделки 8 апреля объявил американский президент Дональд Трамп. Также он заявил, что в течение полугода США возобновят экономические санкции против Ирана.