В России не будут запрещать к ввозу лекарства, которые в стране не производятся

Контрсанкции в отношении США не должны затронуть лекарства, которые не производятся в России, заявил исполняющий обязанности министра промышленности РФ Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

«Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? - Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? – Нет», - заявил Мантуров.

При этом Мантуров убежден, что решение о контрсанкциях в отношении США должны приниматься не на эмоциях, а исходя из экономической целесообразности.

Он подчеркнул, что самое важное - не допустить серьезного ущерба для российской промышленности от введения контрсанкций.