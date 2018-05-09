Стоимость нефти марки Brent превысила четырехлетний максимум

Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщают «Ведомости».

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в 10.13 мск составила 77,17 долларов за баррель. К 11.24 мск Brent стоила 76,82 долларов за баррель, подорожав на 2,6 процента.

Цены на нефть растут на фоне выхода США из «ядерной сделки» с Ираном.