Путин: Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и весь мир от рабства, пытаются перечеркнуть

Президент России Владимир Путин выступил на параде на Красной площади. Он поздравил военнослужащих с Днем Победы. По словам президента, это праздник, который всегда был, есть и будет священным для России.

Разгром нацизма стал грандиозной, триумфальной победой, и этот подвиг совершили советские солдаты, подчеркнул Путин. «Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и весь мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать это. Никогда», — сказал президент.

Во время выступления президент объявил минуту молчания в память о погибших во времена Великой Отечественной войны.