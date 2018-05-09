В Чечне предложили продлить полномочия президента

Парламент Чечни подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Государственную думу законопроекта о продлении полномочий президента России, сообщает «Коммерсант». Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию, в соответствии с которыми один человек сможет занимать пост президента три раза подряд вместо нынешних двух.

«Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее»,— цитирует пресс-служба чеченского парламента пояснительную записку к законопроекту. Ближайшее заседание заксобрания должно состояться в четверг, 10 мая.

Напомним, 13 апреля за продление сроков полномочий президента Владимира Путина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. «Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы»,— сказал он в интервью «Интерфаксу».