США отказались от ядерной сделки с Ираном и вводят против него новые экономические санкции

Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят против него санкции. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме, сообщает «Медуза».

Трамп назвал соглашение с Ираном «катастрофическим», заявив, что в нынешнем виде оно не способно предотвратить разработку иранского ядерного оружия и может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке. «Каждая страна захочет иметь свое ядерное оружие к тому моменту, как Иран разработает собственное», — сказал Трамп.

Президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции «самого высокого уровня», не уточнив подробности. Под них попадут и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия, добавил президент США.

Также Трамп заявил, что готов обсуждать с Ираном новое соглашение о ядерной программе.