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В Сургуте стартует акция «Бессмертный полк»// Программа

Сегодня в 10:15 в Сургуте стартует уже ставшая традиционной в России акция «Бессмертный полк». Маршрут с прошлого года не изменился: сбор перед зданием «Газпром», на улице Университетской, и движение до Мемориала Славы. По маршруту следования будут задействованы все три полосы движения.

В 11.00 перед Мемориалом состоится митинг и возложение цветов к Вечному Огню, а после лития.

В микрорайонах с 12.00 будут работать площадки с праздничными программами.

На всех пунктах проведения мероприятий, кроме Мемориала Славы, будет организованна акция «Солдатская каша».

В 18.00 на площадке за Ледовым дворцом спорта состоится кульминационное историко-культурное действие – реконструкция взятия Зееловских ворот, близ Берлина. В программе заявлен воздушный бой, разрывы гранат, пиротехническая стрельба из пушек и орудий, военная техника, в том числе настоящий немецкий танк Т-4.

Далее в 19.30 выступит пилотажная группа «Барсы». После чего, в 20.00, на сцене той же площадки состоится концерт. Финалом станет праздничный салют в 22.00.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 132, комментариев: 0


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