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Названа сумма, необходимая для выполнения нового «майского» указа Владимира Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что для исполнения «майского» указа президента Владимира Путина необходимо восемь триллионов рублей, передает РБК.

Медведев, выступая перед всеми фракциями в Госдуме, уточнил, что на реализацию всех задач, поставленных в новом стратегическом указе, потребуется около 25 триллионов рублей. Но поскольку в указ включены уже существующие приоритетные проекты — от здравоохранения и образования до экспорта и производительности труда, основная часть финансовых потребностей уже заложена в бюджет. Собственно новые направления и новые задачи потребуют восемь триллионов рублей. «По предварительным подсчетам <…> объем средств <...> составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее восьми триллионов рублей», — сказал Медведев. Президент Владимир Путин после выступления Медведева сказал, что восьми триллионов рублей будет достаточно.


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Сегодня в 23:17, просмотров: 56, комментариев: 0


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