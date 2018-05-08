Дмитрий Медведев спустя сутки после отставки снова стал премьер-министром

Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили назначение Дмитрия Медведева главой правительства, сообщает «Медуза».
Медведева поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Коммунисты и «Справедливая Россия» голосовали против.
Кандидатуру Медведева предложил на пост премьер-министра Владимир Путин после того, как 7 мая начал новый, четвертый президентский срок. После голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Медведева.
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