​Сургутяне продолжают попадаться на уловки мошенников в соцсетях

35-летняя сургутянка хотела приобрести шубу за 26800 рублей, объявление о продаже которой она увидела в одной из соцсетей. Деньги продавцу она перевела через «Банк.Онлайн», но шубы так и не дождалась.

За минувшую неделю еще три горожанина стали жертвами мошенников в социальных сетях. Двое потерпевших перевели деньги за несуществующий товар, один гражданин пытался продать вещь и сообщил злоумышленникам свои реквизиты карты.