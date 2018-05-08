Сбербанк предлагает предпринимателям бесплатно открыть свой интернет-магазин

Сбербанк предлагает представителям малого бизнеса новый сервис для создания сайта: площадка Yoom.shop позволяет клиентам банка бесплатно открыть свой интернет-магазин. Ресурс интегрирован с платежными системами Сбербанка, службами доставки и поддерживает передачу данных в соответствии с требованиями законодательства. Предпринимателям также доступны облачное хранение информации и персональная настройка дизайна сайта.

«Многие начинающие предприниматели и представители малого бизнеса хотят создать свой интернет-магазин, но зачастую для этого не хватает средств, навыков или возможностей. Мы запустили удобное и доступное для каждого решение, которое позволяет сделать сайт-визитку или полноценный интернет-магазин с доставкой и оплатой. При этом владелец магазина платит только комиссию за эквайринг, весь остальной функционал он получает бесплатно», – рассказал директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Александр Савельев.

Получить более подробную информацию о сервисе можно в отделениях банка, по телефону 88007070070, доб. 54791273, а также на сайте https://yoom.shop