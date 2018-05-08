​Сургут по ВИЧ занимает шестое место в регионе. Инфицированных мужчин больше, чем женщин

20 мая 2018 года Всемирный День памяти умерших от СПИД будет отмечаться в 35 раз. Традиционно в этот день, во многих храмах состоятся панихиды по умершим.

Как сообщает центр медицинской профилактики в Сургуте, общее число зарегистрированных случаев обнаружения ВИЧ-инфекции в Югре на начало мая — 25590. С начала эпидемии умерло 6798 человек, в том числе от СПИД 2367 человек. В округе проживает 18425 жителей с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Среди муниципальных образований ХМАО-Югры Сургут по распространенности ВИЧ-инфекции занимает шестое место. Сургутский район — на 13 месте. Общее число ВИЧ-инфицированных на 1 мая составляет 7257 чел. (в том числе 1636 по району), с начала года — 142 случаев. В структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины – 4733 чел. (65,2 процента), женщин выявлено 2524 человека. Доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции остается на стабильно высоких цифрах и в 2017 году составила 56,5 процента. Основной процент инфицированных приходится на возраст от 20 до 39 лет – 76,5 процентов.