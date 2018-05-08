​9 мая в Сургуте пройдет реконструкция взятия Зееловских ворот // ВИДЕО

9 мая в 18.00 на площадке за Ледовым дворцом спорта состоится кульминационное историко-культурное действие – реконструкция «Весна 1945 года». Перед зрителями воссоздадут штурм Зееловских ворот – битву первого этапа Берлинской наступательной операции. В программе заявлен воздушный бой при участии пилотажных самолетов Як-52, учебно-тренировочных Як-18Т и единственного в России летающего экземпляра самолета Дуглас ДС-3, на котором в мае 1945 года из Берлина в Москву было доставлено знамя Победы.

Во время реконструкции битвы будет использовано 9 единиц немецкой и советской военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе настоящий немецкий танк Т-4. Также благодаря элементам пиротехники будут воссозданы разрывы гранат и пиротехническая стрельба из пушек и орудий. Более 150 участников мероприятия будут одеты в историческую форму Вермахта и Красной армии.

«В течение всего мероприятия будет проводиться видеосъемка, и в режиме онлайн изображение будет выводиться на экран перед сценой. По итогам будет создан фильм, который будет транслироваться по местному телеканалам, - рассказал Владимир Фризин, председатель комитета культуры и туризма администрации города. – Во время реконструкции комментатор будет пояснять действия для зрителей».