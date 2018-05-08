​Следователи Югры задержали убийцу за преступление, совершенное в 1996 году

31 мая 1996 года была убита 36-летняя жительница Урая. Женщину нашли в ее квартире. На теле имелись ножевые ранения, а на шее узлом были завязаны колготки. Также из ее квартиры пропали золотые украшения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи выяснили, что убийство женщины организовал ее сожитель, который нанял в качестве исполнителей двух своих знакомых, заплатив им на двоих порядка 30 млн. рублей (по курсу ЦБ 1996 года). Их личности были оперативно установлены. Задержать тогда удалось только одного исполнителя, его приговорили к 11 годам лишения свободы.

В этом году второго исполнителя поймали в Курской области. Все это время он жил по поддельному паспорту, регулярно менял места жительства.

Организатора преступления — Исмаилова Намира Аманалаховича (на фото), продолжают искать.