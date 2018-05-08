Лянторец заказал ручку в интернете, и теперь может попасть за решетку на четыре года

50-летнего лянторца задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по Тюменской области в почтовом отделении — мужчина получал приобретенную в интернете авторучку со встроенной видеокамерой.

Это устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации, свободный оборот которых запрещен на территории России.

За совершенную покупку лянторцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на четыре года.