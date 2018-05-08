Лянторец заказал ручку в интернете, и теперь может попасть за решетку на четыре года

50-летнего лянторца задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по Тюменской области в почтовом отделении — мужчина получал приобретенную в интернете авторучку со встроенной видеокамерой.
Это устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации, свободный оборот которых запрещен на территории России.
За совершенную покупку лянторцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на четыре года.
Директор Центра языковой подготовки «Brooklyn» Виктория Михалева расскажет по-русски, как заговорить на английском //ОНЛАЙН 11 мая, в 15 00