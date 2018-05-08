Telegram оспаривает право ФСБ на доступ к переписке россиян

Представители мессенджера Telegram подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда России с требованием признать нарушающим законодательство приказ ФСБ о передаче ключей шифрования, сообщает Lenta.ru.

В документе представители мессенджера настаивают, что решение об административном правонарушении Telegram принято на основании оспариваемого приказа и с существенным нарушением норм права.

В частности, защита сервиса считает, что приказ устанавливает внесудебный порядок получения данных, составляющих тайну переписки, что противоречит федеральному законодательству.

16 апреля на территории России вступило в силу решение об ограничении доступа к Telegram. Суд постановил, что сервис не может функционировать в стране до тех пор, пока руководство не передаст ключи для дешифровки сообщений пользователей.