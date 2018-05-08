​Автопробег «Победа одна на всех» завершится 9 мая в столице Югры

Молодежный парламент Югры и некоммерческая организация «Победа – одна на всех» традиционно, в седьмой раз, организовали автопробег в преддверии Дня Победы. В этом году пробег международный, и посвящен подвигу тружеников тыла. Старт проекта в 2018 году в Нижневартовске дала губернатор Югры Наталья Комарова.

Команда участников на пяти автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» посетят 40 населенных пунктов России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В состав экспедиции входит около 30 человек – механики, водители и медиагруппа. О своих перемещениях ребята сообщают в Instagram-профиле проекта и сообществе VK.

В течение автопробега участники встречались с тружениками тыла и их потомками, посетили места, где шла работа в военное время. Маршрут экспедиции завершится уже завтра, 9 мая, в Ханты-Мансийске.

«По итогам экспедиции будут смонтированы два фильма: непосредственно о путешествии, и о судьбах ветеранов и тыловиков, где будут также представлены производства военных лет, которые переквалифицировались и работают по сей день», - рассказала корреспонденту siapress.ru Стакиева Асель, организатор проекта и участник экспедиции.