В Сургуте соберутся лучшие молодые рестораторы России

Отборочный Чемпионат к Национальному Финалу 2018 «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Ресторанный сервис» пройдет в Сургутском профессиональном колледже (СПК) с 14 по 20 мая. За путёвки на главные соревнования по профессиональным навыкам будут соперничать более тридцати учащихся профессиональных образовательных организаций страны, ставших победителями региональных первенств.

Площадкой для состязаний станет учебная лаборатория отделения сферы услуг СПК, где проходил конкурс по компетенции «Ресторанный сервис» III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Югры в ноябре 2017 года. По мнению специалистов, учебный бар СПК оснащён всем необходимым для формирования и демонстрации навыков ресторатора.

В частности, сертифицированный эксперт компетенции Марина Хабибуллина отметила высокий уровень организации рабочих мест и проведения соревнования. Ну, а чемпионат всероссийского уровня в этой лаборатории будет проходить впервые. В конкурсные дни, а это 15, 17 и 19 мая, участники будут работать на площадке в две смены с 8 до 22 часов.

Первый заезд начнётся уже 13 мая: конкурсантам предложат разместиться в гостинице Многофункционального центра прикладных квалификаций СПК, где 14 мая в 9.00 пройдёт церемония открытия Чемпионата. Югру на отборочных состязаниях будет представлять студентка Урайского политехнического колледжа Светлана Чилимова, занявшая первое место на III Региональном чемпионате. Конкурсное задание будет включать в себя три модуля, так что участникам необходимо будет показать своё владение компетенциями официанта, баристы и бармена. «Рабочая» смена ресторатора начнётся с сервировки стола на четыре персоны в соответствии с современными мировыми стандартами, включая технику оформления с помощью двух скатертей. В роли баристы конкурсанты должны будут приготовить правильный эспрессо, латте маккиато и каппучино. А в «баре» бармены подготовят фруктовую тарелку и произведут идентификацию элитного алкоголя. Обладатели наибольшего количества набранных баллов будут защищать честь своих федеральных округов на Национальном Финале, который пройдёт в Южно-Сахалинске в августе 2018 года.