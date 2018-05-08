Сбербанк и Минэкономразвития дадут малому и среднему бизнесу 15,5 миллиардов рублей

Сбербанк и Минэкономразвития подписали соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5 % до 5 лет для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях.

Это позволит выдать до 15,5 миллиардов рублей до конца года, из которых 6,6 миллиардов уже было выдано в течение первых месяцев действия соглашения.

«Новая программа Минэкономразвития показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП. С его помощью кредитование малого и среднего бизнеса стало значительно доступнее, а значит, у малых компаний появилась больше возможностей для создания и сохранения тысяч рабочих мест в регионах», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.